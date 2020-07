NEW YORK CITY - Ratusan demonstran berunjuk rasa di Kota New York untuk menyuarakan protes terhadap rencana Israel menganeksasi Tepi Barat dan pendudukan berkelanjutan Negara Zionis itu wilayah Palestina. Demonstrasi itu digelar di saat Tel Aviv tengah mempersiapkan pencaplokan wilayah besar-besaran dari wilayah Palestina yang didudukinya.

Kerumunan besar demonstran berkumpul di Brooklyn untuk unjuk rasa 'Day of Rage' atau ‘Hari Kemarahan’ pada Rabu (1/7/2020). Mereka terlihat membawa sejumlah bendera dan spanduk sambil meneriakkan slogan-slogan "bebaskan Palestina."

Demonstrasi itu berkembang semakin besar sepanjang sore, dan menurut wartawan setempat di tempat kejadian, diperkirakan sekira 2.000 orang menghadiri unjuk rasa tersebut. Meskipun tidak ada laporan tentang bentrokan dengan penegak hukum, polisi anti huru-hara hadir, berusaha dan gagal untuk menjaga pengunjuk rasa tetap berada di satu sisi jalan.

Puluhan pembicara dari organisasi lokal berbicara kepada orang-orang yang hadir selama demonstrasi, sementara anggota Neturei Karta, organisasi Yahudi Ortodoks anti-Zionis, juga terlihat di acara itu membawa tanda dan plakat yang rumit.

#DayofRage is under way in Bay Ridge. Approx. 300 people are here to protest Israel's occupation and annexation of Palestine. About a dozen cops are keeping the protest out of the street. Counter-protesters wave Trump banners and the Israeli flag on the opposite sidewalk. pic.twitter.com/Q8uRn8Bdo3— NYC Protest Updates 2020 (@protest_nyc) July 1, 2020