PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya mendorong penggunaan masker dan menjaga jarak sosial untuk menghadapi pandemi virus corona setelah lama menolak melakukannya. Dalam cuitan di Twitter, Trump yang kembali menyalahkan China atas pandemi Covid-19, menyebut menggunakan masker adalah tindakan yang patriotik.

“Kita Bersatu dalam upaya kita untuk mengalahkan Virus China Yang Tak Terlihat, dan banyak orang mengatakan adalah tindakan Patriotik mengenakan masker wajah ketika Anda tidak dapat menjaga jarak sosial. Tidak ada yang lebih patriotik dari saya, Presiden favorit Anda!,”kata Trump dalam cuitannya.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN