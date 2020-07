FOTO-foto memperlihatkan kondisi Masjid bin Laden di Jeddah yang rusak memunculkan spekulasi mengenai nasib bangunan ikonik Arab Saudi itu dan mendorong diskusi mengenai alasan pembongkarannya.

Dalam sebuah cuitan di Twitter, Andreas Krieg, asisten profesor dari King's College, London menyarankan bahwa pembongkaran masjid itu adalah upaya dari Putra Mahkota Mohammad Bin Salman untuk menghapus warisan keluarga Bin Laden, dengan tokohnya yang paling terkenal, mantan Pimpinan Al Qaeda, Osama.

"Foto-foto muncul bahwa Masjid Bin Laden di Jeddah, yang dibangun pada 1988 oleh arsitek Mesir El Wakil dihancurkan oleh otoritas #Saudi di tengah kuncian # COVID19," demikian isi cuitan Kreig di Twitter. "Tampaknya ada upaya #MbS untuk menghapus warisan kerajaan Bin Laden."

Namun, teori Krieg dibantah oleh salah satu pengikutnya di Twitter yang menjelaskan bahwa banyak masjid lain yang dibangun keluarga Bin Laden di Arab Saudi masih tetap berdiri, demikian diwartakan Middle East Monitor.

Images are emerging that the Bin Laden Mosque in Jedda, built in 1988 by Egyptian architect El Wakil was destroyed by #Saudi authorities amid #COVID19 lockdown - there seems to be an attempt by #MbS to erase the legacy of the Bin Laden empire pic.twitter.com/iHmjLi3Eqq — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) July 20, 2020