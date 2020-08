WASHINGTON - Kandidat presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden pada Selasa (11/28/2020) memilih Senator Kamala Harris sebagai calon wakil presiden yang akan menemaninya maju dalam pemilihan presiden November 2020. Ini menjadikan Harris berpeluang menjadi wanita kulit hitam dan wanita Asia-Amerika pertama yang menjabat sebagai wakil presiden AS.

Pemilihan Harris sebagai cawapres Biden muncul di tengah ketegangan sosial terkait isu rasisme yang melanda AS dalam beberapa bulan terakhir.

Harris, senator berusia 55 tahun dari California sebelumnya juga mencalonkan diri sebagai kandidat presiden Partai Demokrat meski gagal bersaing dengan kandidat lainnya, termasuk Biden dan politikus senior Bernie Sanders.

Putri dari imigran India dan Jamaika itu adalah wanita pertama yang menjabat sebagai jaksa wilayah San Francisco dan wanita pertama yang menjabat sebagai jaksa agung California.

Kamala Harris. (Getty Images)

Biden menyebut Harris “seorang petarung yang tak kenal takut untuk rakyat kecil dan pelayan masyarakat terbaik” saat mengumumkan wanita itu sebagai pasangannya. Sementara Harris mengatakan Biden dapat "mempersatukan rakyat Amerika karena dia menghabiskan hidupnya untuk berjuang untuk kita."

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020