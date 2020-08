MILIARDER Amerika Serikat (AS) John McAfee mengklaim dirinya kebal terhadap virus biologis dan berhasil menangkal Covid-19, meski berusaha tertular penyakit itu dengan menjilati sol sepatu dan pegangan kereta belanja.

McAfee, yang berusia 75 tahun, termasuk dalam kategori risiko tinggi terinfeksi virus corona. Tetapi dia mengatakan bahwa dia melakukan upaya terbaik agar dirinya tertular SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19, dengan melakukan aktivitas oral yang menjijikkan.

Dalam utas Twitter yang benar-benar aneh, raja anti-virus itu mengatakan dia bahkan menghabiskan "beberapa jam" di dekat seseorang yang menunjukkan gejala virus corona. Namun terlepas dari upaya ini, pengujian telah berulang kali menunjukkan bahwa dia bebas dari virus yang telah mengubah kehidupan normal di seluruh dunia.

Despite my efforts (licking handles of grocery carts, bottom of my shoes, etc.) I'm unable to get Coronavirus to challenge me.



Testing continually shows a valid test (Control line) and neither active antibodies (M) nor past infection (G).



Maybe 'cause the WHO stats are correct. pic.twitter.com/MwPL3ks4Vv