Gojek memberikan penghargaan bagi puluhan Mitra Driver Jempolan dari seluruh Indonesia yang memberi inspirasi bagi masyarakat selama pandemi Covid-19. Salah seorang mitra yang mendapatkan penghargaan tersebut adalah Muhammad Ismail yang akrab dipanggil Bang Mail.

Bang Mail dan rekan-rekannya di komunitas Gojek on Twitter (GoT) aktif menjadi ujung tombak penyaluran bantuan hasil penggalangan dana di platform Kitabisa. Lewat jejaring yang dimilikinya Bang Mail mendistribusikan masker dan hand sanitizer ke beberapa kota antara lain Bogor, Bandung, Surabaya, Bali, Malang, dan Jogja. Ia juga membantu mendistribusikan paket makanan yang jumlahnya mencapai 1.300 porsi per harinya.

“Apresiasi yang saya terima bukanlah milik saya, tapi merupakan hasil kerja semua orang di komunitas saya Gojek on Twitter. Ketika pada akhirnya saya menerima apresiasi ini, itu karena saya merasa bahwa saya berkesempatan untuk mewakili kebaikan teman-teman GoT yg inspiratif, agar inspirasinya makin dikenal masyarakat lebih luas,” ungkap Bang Mail.

Menurut VP Corporate Affairs Gojek Teuku Parvinanda, kontribusi yang mitra driver Gojek berikan merupakan sumber inspirasi bagi Gojek untuk terus melangkah maju.

“Tahun ini situasinya sungguh berbeda akibat pandemi yang berdampak ke seluruh lapisan masyarakat. Diantara anggota masyarakat tersebut, kami melihat banyak driver Gojek aktif menginisiasi gerakan sosial. Gerakan-gerakan ini sangat menginspirasi kami. Untuk itu, di perayaan hari kemerdekaan tahun ini, kami memberikan penghargaan Driver Jempolan kepada mereka yang berkontribusi selama pandemi,” ujarnya.

Penghargaan Driver Jempolan kepada mitra yang menginspirasi selama pandemi Covid-19. (Foto : Dok.Gojek)

Penghargaan ini diberikan pada saat penyelenggaraan upacara peringatan kemerdekaan dalam rangkaian perayaan Festival Merah Putih Mitra Gojek pada tanggal 17 Agustus.

Dengan pandemi Covid-19, tahun ini perayaan yang dibalut dalam Festival Merah Putih Mitra Gojek tersebut dijalankan secara berbeda. Setiap rangkaian kegiatan, dilakukan dengan memprioritaskan protokol kesehatan.

Selain pemberian penghargaan, dalam rangkaian perayaan Festival Merah Putih Mitra Gojek terdapat pula kegiatan 17-an ala komunitas Gojek yang diselenggarakan dalam kelompok-kelompok kecil sambil tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari kegiatan sosial seperti pendistribusian masker, donor darah dan donasi ke panti asuhan, sampai ke kegiatan internal komunitas seperti menyiapkan basecamp siaga Covid-19 serta mengadakan lomba-lomba khas 17-an.

Salah satu kegiatan dalam Festival Merah Putih Mitra Gojek yang disambut antusias oleh mitra driver adalah Kuis Semarak Kemerdekaan yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi. Kuis ini diikuti ratusan ribu mitra setiap harinya yang berkompetisi memperebutkan puluhan ribu hadiah serta hadiah utama berupa 8 unit sepeda motor.

Teuku Parvinanda menyampaikan perayaan kemerdekaan identik dengan lomba. Maka Gojek menghadirkan perlombaan yang secara protokol kesehatan aman, sekaligus bisa diikuti oleh banyak mitra di seluruh Indonesia.

“Kuis Semarak Kemerdekaan kami adakan secara online selama 4 hari berturut-turut dan diikuti oleh mitra driver dari seluruh Indonesia. Hadiahnya pun disesuaikan dengan hal-hal yang kira-kira bisa bermanfaat dan menunjang aktivitas mitranya. Ada 8 unit sepeda motor yang kami siapkan, juga puluhan handphone dan ribuan voucher belanja dan paket pulsa,” tuturnya.

Penyerahan secara simbolis hadiah Kuis Semarak Kemerdekaan Mitra Gojek kepada perwakilan mitra yang menjadi pemenang. (Foto : Dok.Gojek)

Salah seorang mitra, Adi Agus Prayoga mengapresiasi inisiatif Gojek dalam menjalankan kegiatan ini.

“Saya senang Gojek tetap menyemarakkan kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya, meskipun situasinya berbeda. Saya bersyukur tahun ini mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah utama. InsyaAllah akan sangat bermanfaat untuk saya bisa terus bekerja,” ujarnya.

Di tengah perayaan yang meriah, bulan Agustus sekaligus menjadi momen penting bagi Gojek dengan meresmikan integrasi di 4 negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Integrasi juga mencakup peluncuran aplikasi mitra driver baru, yakni GoPartner yang diharapkan dapat menunjang aktivitas para mitra.

“Di momen peringatan kemerdekaan ini kami mempersembahkan sebuah kado bagi Indonesia, di mana sekarang ekosistem Gojek telah terintegrasi di 4 negara Asia Tenggara. Tak ketinggalan, integrasi juga mencakup peluncuran aplikasi mitra driver baru yakni GoPartner yang diharapkan dapat semakin menunjang aktivitas para mitra kedepannya,” pungkas Teuku.

