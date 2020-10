SIDOARJO – Pandemi Covid-19 membawa hoki bagi Rubi Hardianto, warga Desa Tenggulunan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, yang memanfaatkan waktu luangnya mencari kutu air untuk pakan ikan hias.

Dari hasil berburu kutu air yang digelutinya kurang lebih 4 bulan itu, Rubi bisa meraup untung hingga Rp200 ribu rupiah per hari .

Rubi yang sehari-hari bekerja sebagai mekanik itu menjual kutu airnya mulai Rp5.000 per sendok teh hingga Rp50.000 per gelas. Dalam sehari, ia mampu menghasilkan Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari yang dijualnya melalui media sosial.

Dengan menggunakan alat sederhana seperti jaring dan ember, Rubi berjalan menyusuri sungai-sungai di sekitar tempat tinggalnya untuk mendapatkan kutu air tersebut.

Pekerjaan ini mulai ditekuninya sejak pekerjaannya sebagai mekanik sedang sepi dan seiring banyaknya para penggemar hingga peternak ikan hias saat ini.

Baca Juga : Pura-Pura Kecelakaan, 3 Remaja Hajar Pengendara dengan Balok

"Terutama ikan cupang di masa pandemi Covid-19 hingga menyebabkan permintaan kutu air sebagai pakan ikan hias tersebut meningkat," kata Rubi Hardianto, Minggu (18/10/2020).

Namjn, dia mengaku masih kesulitan untuk memenuhi permintaan kutu air yang diburu oleh para penggemar dan peternak ikan hias sebagai pakan yang baik untuk ikan hias tersebut.

(.-)