ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (26/10/2020) menyerukan boikot terhadap produk Prancis terkait pernyataan Presiden Emmanuel Macron mengenai “ekstremisme Islam”. Sementara itu perusahaan Prancis menyebut tindakan boikot, yang dilakukan sejumlah negara Arab dan Muslim sebagai bentuk “pemerasan.”

"Seperti yang mereka katakan, 'Jangan membeli barang dengan merek Turki' di Prancis, saya menyerukan kepada semua warga negara saya dari sini untuk tidak pernah membantu merek Prancis atau membelinya," kata Erdogan sebagaimana dilansir RT.

Erdogan kembali menyerang Macron dengan mempertanyakan lagi kesehatan mental pemimpin Prancis itu. Pernyataan-pernyataan Erdogan yang menyinggung Macron dalam beberapa hari terakhir telah memicu kemarahan Paris yang menarik duta besarnya dari Turki.

Kuwait started to boycott france Products so we firmly stand with it and i hope who is next? #फ्रांस_माफी_मांग#MacronTheDavil pic.twitter.com/7OTYkU3eP9— Akhlaq Siddiqi (@Akhlaq981) October 26, 2020