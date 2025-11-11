Pesawat Militer Turki Membawa 20 Orang Jatuh di Georgia

JAKARTA — Sebuah pesawat kargo militer Turki membawa 20 orang di dalamnya jatuh di Georgia, dekat perbatasan dengan Azerbaijan, pada Selasa (11/11/2025), kata otoritas Turki dan Georgia. Hingga kini, kedua negara belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai jumlah korban jiwa.

Rekaman video yang ditayangkan di media berita Turki menunjukkan pesawat tersebut berputar turun dan meninggalkan jejak asap putih.

Pesawat C-130 ini lepas landas dari Azerbaijan dan sedang dalam perjalanan kembali ke Turki saat jatuh, menurut Kementerian Pertahanan Turki di X, sebagaimana dilansir AP.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan adanya korban jiwa tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kementerian Pertahanan Nasional Turki mengatakan pesawat itu membawa 20 personel militer, termasuk awak pesawat.

Operasi pencarian dan penyelamatan telah diluncurkan dengan koordinasi otoritas Azerbaijan dan Georgia, kata kementerian tersebut.

Kementerian Dalam Negeri Georgia menyatakan bahwa pesawat jatuh di kotamadya Sighnaghi, dekat perbatasan Azerbaijan, dan mengatakan penyelidikan telah dimulai.