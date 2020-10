JAKARTA - Gempa Magnitudo 7,0 mengguncang wilayah Izmir, Turki, Jumat (30/10/2020). Gempa itu membuat air laut memasuki kota tersebut.

Otoritas setempat mengatakan, gempa ini menghancurkan puluhan bangunan. Sementara , sejumlah warganet menunjukkan parahnya dampak gempa ini. Mereka menyebut tsunami kecil terjadi selepas gempa.

Berdasarkan laporan sementara, sebagaimana diberitakan Express, gempa mengakibatkan 4 orang tewas dan 120 terluka.

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8