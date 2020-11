JAKARTA – Petahana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperoleh kemenangan di Negara Bagian Alabama, memperkecil ketertinggalannya dari mantan Wakil Presiden AS Joe Biden dalam persaingan menuju Gedung Putih.

Dengan kemenangan di Alabama, Trump memperoleh tambahan 9 suara elektoral, sehingga total suara yang diperolehnya menjadi 35, menurut penghitungan yang dilansir VOA. Alabama adalah negara bagian keempat yang dimenangi Trump setelah Indiana, Kentucky, dan Oklahoma.

BACA JUGA: Menang di 7 Negara Bagian, Biden Unggul 47 Suara Elektoral dari Trump

Kemenangan itu memperkecil selisih suara Trump dari Biden, yang sejauh ini telah mengumpulkan 73 suara dari kemenangan di tujuh negara bagian Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, dan District of Coumbia (DC).

Kedua capres berlomba mencapai 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres AS 2020 dan duduk di ruang oval Gedung Putih sebagai Presiden baru AS.

(dka)