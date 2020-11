JAKARTA – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden memenangi Negara Bagian Connecticut, sementara calon petahana Donald Trump mendulang suara di Nebraska dalam pemilihan Presiden AS, Selasa (3/11/2020), menurut penghitungan yang dilansir VOA.

Kemenangan terbaru Biden menambah total suara elektoralnya menjadi 89, dari kemenangan di sembilan negara bagian: Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, District of Coumbia (DC), Colorado, dan Connecticut.

Sedangkan Trump telah mengumpulkan 58 suara elektoral dari kemenangan di delapan negara bagian: Indiana, Kentucky, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Tennesee, South Dakota, dan Nebraska.

Kedua capres berlomba mencapai 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres AS 2020 dan duduk di ruang oval Gedung Putih sebagai Presiden baru AS.

(dka)