WASHINGTON DC – Kemenangan Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2020 mengundang respons beragam dari masyarakat. Para pendukung kandidat presiden Donald Trump pun tampak tak setuju dengan kemenangan tersebut sehingga melakukan demonstrasi.

Demo memprotes kemenangan Joe Biden ini diketahui terjadi di beberapa negara bagian AS. Sebagaimana diwartakan The Hill, Minggu (8/11/2020), pendukung Presiden Trump berkumpul di seluruh Gedung DPR negara bagian AS pada Sabtu 7 November 2020 waktu setempat.

Hal ini dilakukan guna memprotes hasil Pilpres AS 2020 yang menyatakan Joe Biden dinobatkan sebagai pemenang. Biden dinyatakan menang setelah merebut 20 suara elektoral di negara bagian Pennsylvania pada Sabtu (7/11/2020) pagi waktu setempat.

Sebanyak 20 suara tambahan itu membawa Biden mencapai ambang minimal suara untuk menang. Trump sendiri diketahui telah menolak untuk mengakui kekalahan dari lawannya karena menyatakan hasil penghitungan suara belum selesai.

Para pendukung Trump pun tampak memiliki pandangan yang sama dengan sang kandidat sehingga melakukan demo guna memprotes hasil tersebut. Dikabarkan bahwa demo sendiri telah terjadi di beberapa negara bagian, seperti Georgia, Michigan, dan Wisconsin.

Sekira 200 demonstran berkumpul di depan Gedung Kongres Georgia di Atlanta untuk memprotes hasil pemilu. Georgia dinilai bukanlah negara bagian biru atau pendukung Biden yang diusung Partai Demokrat.

Demonstran juga berkumpul di Madison, Wisconsin, untuk memprotes hasil tersebut. Biden dinyatakan sebagai pemenang di negara bagian berjuluk Badger State itu pada Rabu (4/11/2020), memimpin atas Presiden Trump dengan 0,6 poin persentase, dan lebih dari 20.000 suara.

Pendukung Trump juga berkumpul di beberapa tempat lainnya. Di antaranya adalah depan Gedung Wisconsin Capitol, di Kota Lansing, Michigan, dan masih banyak lagi. Mereka menyuarakan protesnya atas kemenangan Biden.

(dka)