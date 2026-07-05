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AS Rayakan Kemerdekaan ke-250, Trump Gelar Parade dan Kembang Api Besar-Besaran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 05 Juli 2026 |15:59 WIB
AS Rayakan Kemerdekaan ke-250, Trump Gelar Parade dan Kembang Api Besar-Besaran
Presiden Donald Trump berpidato pada Perayaan 250 Tahun Kemerdekaan Amerika Serikat di Washington, DC. (Foto: X)
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WASHINGTON - Presiden Donald Trump merayakan ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat (AS) pada 4 Juli 2026 dengan menggelar acara perayaan besar "Salute to America" di National Mall, Washington, DC.

Peringatan yang menandai dua setengah abad sejak penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776 ini menampilkan atraksi penerbangan militer yang dipublikasikan secara luas, pertunjukan terjun payung oleh tim Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dan apa yang disebut penyelenggara sebagai pertunjukan kembang api terbesar dalam sejarah dunia.

Ditemani oleh anggota keluarga dan pejabat senior pemerintahan, Trump memfokuskan pidatonya pada sejarah Amerika dan kebanggaan nasional.

"Selama 250 tahun, Amerika Serikat telah menjadi harapan, janji, cahaya, dan kemuliaan di antara semua bangsa di dunia," kata Trump, sebagaimana dilansir Reuters.

"Di seluruh dunia, mereka mencoba untuk menjadi seperti kita. Tidak ada yang bisa seperti kita. Dan dengan bantuan Tuhan, kita akan selalu seperti ini atau bahkan lebih baik."

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