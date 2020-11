MANADO - Gelaran Manado Short Film Festival (MSFF) 2020 yang digelar di Hotel Gran Puri, Manado, Sabtu 7 November 2020 berlangsung sukses, dihadiri langsung penasehat MSFF, Olly Dondokambey yang juga Gubernur Sulawesi Utara yang sedang cuti.

Kedatangan Olly disambut Veldy Reynold, ketua penyelengara MSFF 2020. Usai menyerahkan piala kepada para pemenang, Olly menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan event ini.

”Acara seperti ini harus terus digalakkan dalam rangka melahirkan karya dan inovasi. Saya memberi apresiasi atas karya-karya dalam bentuk film pendek ini. Ayo saatnya sineas muda promosikan pariwisata dan pembangunan daerah Sulawesi Utara yang kita cintai ini. Berikut kita akan dorong MSFF ini untuk berskala international,” ujar Olly.

MSFF berhasil menyeleksi 14 finalis dari 30 peserta yang mendaftar, dan pada acara awarding night telah diumumkan 3 pemenang yakni, Film Baru karya Denis Torar, Film Sulutku Karya Refly dan Rujuk Karya Joshua Edward.

Sementara Ketua Penyelenggara, Veldy Reynold dalam sambutannya mengatakan bahwa MSFF merupakan kick off untuk mendorong agar muncul sineas-sineas muda sehingga kedepan pihaknya akan berupaya agar kulaitas penyelenggaraan MSFF bisa lebih baik.

“Kami bangga dan bersyukur atas usulan Pak Olly agar ini didorong menjadi iven berskala internasional dan ini sangat memungkinkan mengingat posisi Sulawesi Utara yang sangat strategis di kawasan Pasifik sehingga kita bisa mengajak, Philipine, Malaysia, Papua New Guinea, dan sejumlah negara lain untuk menjadi peserta MSFF di 2021 nanti,” tutur Veldy Reynold yang juga sutradra film Mariara The Movie dan Cinta Sehelai Batik.

MSFF 2020 juga menggelar workshop film dan talkshow yang menghadirkan Satria Yanuar Akbar yang membawakan materi how to be a good producer.

(Ari)