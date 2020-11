JEPANG - Ada yang unik di salah satu pulau di Jepang ini. Di Pulau Okinawa, persentase lanjut usia (lansia) sangat banyak ditemui. Mereka bisa berumur hingga 100 tahun.

Rahasia mereka adalah “ikigai”, yakni tujuan unik dalam hidup. Di pulau yang dijuluki “pulau umur panjang” ini, penduduk setempat seolah menolak untuk meninggal.

Wanita di sini diyakini hidup lebih lama daripada wanita di mana pun di Bumi. Tingkat penyakit jantung, kanker, dan demensia juga tercatat rendah.

Dikutip BBC, kehidupan sosial dan rasa “ikigai” yang kuat, yakni tujuan unik dalam hidup, sering kali membuat mereka tetap hidup dan sehat setelah berusia 100 tahun.

Sebagai salah satu dari lima “Zona Biru”umur panjang di dunia, Okinawa juga unik karena ikatan erat antar penduduk. Sebagian besar bergabung dengan satu atau lebih “moai”, yakni sekelompok informal teman yang bertemu secara teratur, terikat pada minat yang sama dan mengumpulkan kontribusi bulanan untuk membantu anggota yang membutuhkan atau mendukung pekerjaan umum.

Menurut buku “Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” yang ditulis Héctor García dan Francesc Miralles, orang Okinawa makan makanan yang kaya sayuran dan makanan antioksidan, mengkonsumsi hanya sepertiga dari asupan gula rata-rata orang Jepang dan makan makanan di piring kecil.

Mereka juga berolahraga dengan latihan intensitas rendah secara teratur dan hanya makan sampai merasa 80% kenyang. Ini sejalan dengan kebijaksanaan kuno yang menyarankan untuk tidak makan berlebihan. Desa Kitanakagusuku di Okinawa bahkan mengadakan kontes tahunan untuk merayakan wanita berusia 80 tahun ke atas.

Kunci kegembiraan dan kesehatan penduduk Okinawa adalah “ikigai” mereka. Mereka tidak terfokus pada material atau kekuasaan yang ingin diraih di dunia.

Menurut buku ini, dengan menemukan dan mengejar “ikigai” Anda setiap hari, hal ini akan membuat Anda sibuk melakukan hal-hal yang membuat hidup Anda bermakna. Selain itu, Anda harus terhubung kembali dengan alam, mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mencintai Anda dan tetap aktif.

Rahasia umur panjang tampaknya dimulai rasa ingin tahu, intuisi, dan persahabatan.

(amr)