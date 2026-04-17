Rismon Dilaporkan JK, Roy Suryo Sindir Nanti Hilang seperti Silfester Matutina

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo merespons laporan yang dilakukan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) terhadap Rismon Sianipar. Roy menyebut Rismon bisa saja menghilang dari hadapan publik sebagaimana yang dialami Ketua Umum Solmet, Silfester Matutina.

"Mengingatkan, orang yang kami tuntut ini sekarang juga sedang dituntut Pak Jusuf Kalla, dan Pak Jusuf Kalla itu tidak main-main menuntut orang. Seperti si Plester (Silfester) ini, si Plester Matutina (Silfester Matutina) itu menghilang sampai sekarang karena dia menghina Pak Jusuf Kalla," ujar Roy Suryo di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan bersama para pendukungnya di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis menjadi bukti mereka tidak hanya menyuarakan dugaan ijazah palsu Jokowi melalui media sosial.

"Kebohongan dan kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi, banyak komentar Roy Suryo, Dokter Tifa, Tri Royani, dan sebagainya, beraninya hanya di sosmed. Tidak, hari ini kita buktikan, kita ada di lapangan, di depan Gedung Dewan Wakil Rakyat. 580 anggota dewan itu mendengar atau tidak, ini aspirasi masyarakat," tuturnya.

ia mengungkapkan tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang seharusnya didengar oleh anggota DPR/MPR RI. Aksi itu juga bertepatan dengan satu tahun sejak mereka mendatangi Universitas Gadjah Mada untuk memastikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.