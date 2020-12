DURBAN - Sedikitnya tujuh orang terluka dalam ledakan besar di sebuah kilang minyak mentah di Durban, Afrika Selatan. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa terlepas dari besarnya skala ledakan tersebut.

Layanan darurat memenuhi tempat kejadian, dengan kontingen besar polisi, pemadam kebakaran, dan personel ambulans di tempat kejadian membentuk penjagaan keamanan dan mendesak masyarakat untuk menjauh.

Ledakan terjadi pada Jumat (4/12/2020) tak lama setelah pukul 07.00 waktu setempat, menyusul terjadinya kebakaran besar.

There is still huge smoke coming out the Engen refinery. N2 basically on standstill near the higginson offramp and M4. Unfortunately I'm caught in this traffic jam now https://t.co/OPzodKUZ4x pic.twitter.com/LUbsGBwnon— Mabhengwane (@Terribleterence) December 4, 2020