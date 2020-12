PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Minggu 6 Desember 2020 mengatakan pengacara pribadinya, Rudy Giuliani, telah dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Giuliani menjadi orang terbaru dalam lingkaran presiden yang terjangkit penyakit itu.

Mantan wali kota New York City berusia 76 tahun itu termasuk dalam kelompok usia yang berisiko tinggi. The New York Times dan ABC melaporkan Giuliani dirawat inap pada Minggu 6 Desember 2020 di Washington, di tengah lonjakan kasus virus corona di seluruh AS.

Diagnosis Giuliani itu muncul setelah dia keliling AS, memimpin upaya hukum presiden untuk membatalkan kemenangan Joe Biden dalam pilpres 3 November.

Selama melakukan perjalanan, Giuliani sering kali tidak mengenakan masker. Pada Rabu 2 Desember 2020, dia hadir dalam sebuah sesi dengar pendapat di negara bagian Michigan di Lansing tanpa mengenakan masker selama lebih dari empat jam.

Pada Kamis 3 Desember, CNN memperlihatkan video dirinya, tanpa masker, berjalan di sebuah aula di Atlanta, mengobrol dengan beberapa orang lain yang semuanya tidak mengenakan masker.

"Lekas sembuh Rudy, kita akan terus berusaha!!!" cuit Trump.

Beberapa jam sebelumnya, Giuliani diwawancarai secara langsung di stasiun Fox dan tidak memperlihatkan gejala penyakit itu.

(Ari)