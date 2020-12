INGGRIS – Cara membuat pembersih tangan (hand sanitiser) dan bagaimana memasak ala KFC menjadi pertanyaan yang paling banyak dicari di mesin pencarian Google.

Mesin ini juga didominasi kalimat terkait virus corona. Mulai dari pencarian gejala dan pembaruan pandemi hingga skema “Eat Out To Help Out”, itu mewakili empat dari sepuluh pencarian teratas.

Mereka yang mencari jawaban “bagaimana” untuk mengatasi selama “lockdown” mengajukan jutaan pertanyaan seputar pembuatan masker wajah dan pembersih tangan.

Pertanyaan ketiga yang paling sering diajukan adalah bagaimana membuat roti, seiring dengan kekurangan tepung yang terjadi di supermarket selama krisis.

Pernyataan lain yakni tentang bagaimana memotong dan menata rambut di rumah. Bagi mereka yang mencari saran kuliner tentang masakan rumahan, banyak yang ingin mengetahui cara terbaik memasak belut. Google memperkirakan hal ini mungkin didorong oleh episode “I’m A Celebrity”.

Sedangkan, untuk kebugaran, yang paling banyak dicari adalah sesi online oleh guru olahraga nasional, Joe Wicks. kehidupan. Untuk kebugaran, dua penelusuran teratas adalah “latihan anak Joe Wicks” dan “latihan Joe Wicks”.

Dan karena tempat makan favorit tutup untuk sebagian tahun ini, penelusuran untuk “resep KFC”, “resep kari Wagamama katsu”, dan “resep bakso Ikea”, semuanya masuk dalam 10 resep teratas.

Di bagian hiburan, “Love Island” menjadi program TV trending teratas. Termasuk kasus kematian presenter Caroline Flack, yang menempati urutan ketiga dalam istilah pencarian paling umum.

Kirstin Wright, pakar Google Trends, mengatakan daftar “Year in Search 2020” tidak hanya mengungkapkan tren paling populer, tetapi juga memberikan wawasan tentang peristiwa terbesar dalam berita, politik, olahraga, hiburan, dan tren kuncian populer.

“Google Penelusuran terus berkembang untuk membuat informasi dunia dapat diakses dan berguna bagi semua,” terangnya, dikutip Daily Mail.

