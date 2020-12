JAKARTA - Mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mendapat ucapan selamat dari Kota Liverpool di Inggris setelah terpilih sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju

Surabaya adalah kota kembar (sister city) dari Liverpool, yang membuat Risma, selaku mantan wali kotanya memiliki hubungan yang cukup erat dengan kota asal grup musik The Beatles itu.

Ucapan selamat untuk Risma disampaikan anggota dewan kota Liverpool, Gary Millar melalui akun Twitternya.

BREAKING: our sister city Surabaya’s popular Mayor Bu Risma has been appointed Indonesia’s new social affairs minister as President Jokowi announces six new ministers.



Congratulations Mayor Risma from the amazing city of Liverpool pic.twitter.com/KAZv7A1ZvV— Gary Millar (@garymillar) December 22, 2020