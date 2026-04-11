Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas PKH Serahkan Rp11,4 T ke Negara Dinilai Sangat Berguna bagi Rakyat

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |01:00 WIB
Satgas PKH Serahkan Rp11,4 T ke Negara Dinilai Sangat Berguna bagi Rakyat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan uang Rp11,4 triliun hasil penagihan denda administratif terkait kawasan hutan ke negara, pada Jumat (10/4/2026). Penyerahan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut pakar hukum Hibnu Nugroho, penarikan denda itu tentu sangat bermanfaat bagi kepentingan rakyat. Apalagi, dilakukan saat negara membutuhkan anggaran besar untuk berbagai program kerakyatan.

"Ini suatu langkah alternatif penyelesaian perkara pelanggaran terhadap hasil hutan yang izin-izin tidak jelas.” kata pakar dari Universitas Jenderal Soedirman dalam keterangannya.

Hibnu mengatakan, proses pidana bisa ditangguhkan selama pemilik perusahaan proaktif mengakui kesalahan dan membayar denda. Ia juga menekankan bahwa denda atau ganti rugi sebagai hal yang optimal sebelum penyelesaian hukuman badan.

Upaya yang dilakukan Satgas PKH dengan ketua pelaksananya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung merupakan hal tepat karena pemerintahan Prabowo bisa memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211773/korupsi-1HSk_large.jpg
Kuasa Hukum Kritisi Penetapan Irawan Prakoso Sebagai Tersangka Kasus Petral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211692/penampakan_gunungan_uang-wlkr_large.jpg
Penampakan Gunungan Uang Rp11,4 Triliun Hasil Denda dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211478/viral-Pwxa_large.jpg
Breaking News! Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI saat Acara Menteri Dody Hanggodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211149/kpk-8dFq_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta dari Kamar Politikus PDIP Ono Surono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211039/korupsi-6A1v_large.jpg
Dukungan Hakim Terkait Upaya Kejagung Lawan Korupsi Dinilai Penting!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210681/amsal_sitepu-l7KH_large.jpg
Kasus Amsal Sitepu, Kejagung Akan Sanksi Jajaran Kejari Karo jika Terbukti Tak Profesional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement