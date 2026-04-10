HOME NEWS NASIONAL

Oknum Birokrat Curi Uang Negara, Prabowo: Saya Paham Gaji Kalian Kecil, Tapi Liat Rakyat!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |18:31 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa masih adanya oknum di lingkungan birokrasi yang menyalahgunakan kewenangan untuk membantu praktik pencurian uang negara.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Prabowo menegaskan, bahwa persoalan tersebut harus diakui secara terbuka sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Ada di antara kita, harus kita akui di antara birokrasi kita, di antara KL-KL kita, di antara lembaga-lembaga kita, institusi kita ada pribadi-pribadi Yang diberi tugas, diberi kehormatan oleh negara tetapi memakai wewenang dan kekuasaannya justru untuk membantu mereka-mereka yang mencuri dari uang negara, kita pahami,” kata Prabowo.

Sejak awal menjabat, Prabowo terus mengajak seluruh jajaran untuk meninggalkan praktik-praktik yang merugikan negara, melalui pendekatan persuasif dan humanis.

 “Dari sejak saya menerima mandat dari rakyat terus saya menghimbau, terus saya mengajak dengan persuasif, dengan pendekatan manusiawi sebagai sesama bangsa Indonesia, sebagai sesama putra nusantara,”ujarnya.

“Saya mengajak marilah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik, kita tutup, menipu rakyat, menipu atasan, membaking praktek-praktek yang tidak baik penyelundupan, tambang ilegal perkebunan ilegal, saya menghimbau ayo kita semua yang diberi kepercayaan rakyat mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” lanjutnya.

 

