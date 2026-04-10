Prabowo Beri Hormat ke Satgas PKH: Kita Siap Mati di Atas Jalan yang Benar

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan negara di sela memberikan pidato dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, Satgas PKH dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Wakil Ketua Pengarah, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

Mulanya, Prabowo menegaskan perjuangan membela kepentingan rakyat tidak lepas dari berbagai tantangan dan perlawanan.

“Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita,” ujar Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan keyakinannya bahwa rakyat berada di pihak pemerintah dalam upaya menjaga dan menyelamatkan uang negara. “Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian, rakyat melihat saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat,” lanjutnya.

Kemudian, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan upaya pemberantasan penyimpangan tanpa rasa takut. “Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara,” tegasnya.

Prabowo selanjutnya memberikan penghormatan secara langsung kepada para anggota Satgas PKH. “Terima kasih, selamat berjuang, selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar, membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

