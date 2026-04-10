Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Beri Hormat ke Satgas PKH: Kita Siap Mati di Atas Jalan yang Benar

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |16:51 WIB
Presiden Prabowo Subianto beri hormat ke Satgas PKH (Foto: Tangkapan layar/Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan hormat kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas dedikasi mereka dalam menyelamatkan keuangan negara di sela memberikan pidato dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Diketahui, Satgas PKH dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Wakil Ketua Pengarah, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

Mulanya, Prabowo menegaskan perjuangan membela kepentingan rakyat tidak lepas dari berbagai tantangan dan perlawanan.

“Saudara-saudara, semakin kita tegas, semakin kita teguh, semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang. Jangan khawatir, jangan khawatir. Dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan. Enggak gentar kita,” ujar Prabowo.

Prabowo pun menyampaikan keyakinannya bahwa rakyat berada di pihak pemerintah dalam upaya menjaga dan menyelamatkan uang negara. “Rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian, rakyat melihat saudara-saudara sekalian, berapa puluh kali lagi kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat,” lanjutnya.

Kemudian, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan upaya pemberantasan penyimpangan tanpa rasa takut. “Berapa puluh kali lagi akan kita buktikan kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara,” tegasnya.

Prabowo selanjutnya memberikan penghormatan secara langsung kepada para anggota Satgas PKH. “Terima kasih, selamat berjuang, selamat berjuang. Saya hormat dengan pekerjaan kalian. Kita siap mati di atas jalan yang benar, membela rakyat adalah pekerjaan yang sangat mulia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211707/prabowo-Qinz_large.jpg
Satgas PKH Serahkan Rp11,4 Triliun ke Negara Disaksikan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211667/prabowo-0ESd_large.jpg
Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman hingga Lantik Dubes di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211507/presiden_prabowo_subianto-3CVd_large.jpg
Prabowo Harap Indonesia Punya Jagoan Otomotif seperti Jepang dan Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211504/prabowo_resmikan_pabrik_kendaraan_komersial_listrik_vktr_di_magelang_jateng-bWmA_large.jpg
Prabowo Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Listrik di Magelang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211486/presiden_prabowo_subianto-GHRE_large.jpg
Prabowo Tegaskan Indonesia Cerah: Yang Bilang Gelap, Matanya Buram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211411/prabowo-hzCK_large.jpg
Target Prabowo 3 Tahun Indonesia Bebas Sampah, Tidak Ada Bau dari Sabang-Merauke Berkat Teknologi Canggih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement