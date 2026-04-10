Saiful Mujani cs Dipolisikan Imbas Seruan Gulingkan Prabowo, Pelapor: Provokatif dan Gaduh!

JAKARTA - Saiful Mujani dan Islah Bahrawi resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataan yang dinilai menghasut orang lain untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan ini teregister dengan nomor Nomor: STTLP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 8 April 2026. Pelapor datang dari warga Jakarta Timur, Robina Akbar.

"Ada dugaan penghasutan atau ajakan yang dilakukan oleh Saiful Mujani atas nama Islah Bahrawi untuk menjatuhkan pemerintahan presiden Prabowo," ujar Robin saat dikonfirmasi, Jumat (10/4/2026).

Robin menegaskan, pernyataan keduanya dinilai mengarahkan atau mengajak orang lain ikut dalam menggulingkan Prabowo. Pernyataan itu juga dinilai sangat provokatif dan membuat gaduh.

"Karena pernyataannya sangat provokatif, tendensius serta membuat gaduh dan potensi memecah belah Rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan ini.