Momen Prabowo Pidato di Depan Tumpukan Uang Rampasan Rp11,4 Triliun

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |17:14 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang senilai Rp11.420.104.815.858 dipajang di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, pada Jumat (10/4/2026).

Uang triliunan rupiah itu merupakan kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI.

Prabowo menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut dari Satgas PKH kepada pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah menyaksikan penyerahan secara simbolis uang Rp11,4 triliun, Prabowo juga menyampaikan pidato.

Prabowo berdiri di hadapan tumpukan uang rampasan senilai Rp11,4 triliun yang tinggi menjulang, sekitar 2 kali lipat dari ukuran tubuhnya.

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan terima kasih kepada Satgas PKH yang telah bekerja keras menyelamatkan uang negara.

“Saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini, penghargaan saya yang sangat tinggi, atas pengorbanan saudara, kita paham, negara kita sangat luas secara fisik untuk memeriksa, untuk mengecek di lapangan tidak mudah,” kata Prabowo.

 

