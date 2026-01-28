Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Isu Reshuffle, Mensesneg: Hari Ini Pelantikan Dewan Energi Nasional

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |14:40 WIB
Bantah Isu Reshuffle, Mensesneg: Hari Ini Pelantikan Dewan Energi Nasional
Mensesneg Prasetyo Hadi
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini, Rabu (28/1/2026). Sebelumnya beredar nama-nama menteri yang santer bakal diganti Presiden Prabowo Subianto.

1. Bantah Reshuffle

Prasetyo menegaskan hari ini Presiden Prabowo hanya melantik Dewan Energi Nasional (DEN). Ketua DEN adalah Presiden Prabowo. Sementara ketua harian DEN adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Hari ini memang ada agenda untuk pelantikan Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini diketuai oleh Bapak Presiden, dengan kemudian dibantu Ketua Harian adalah Menteri yang membidangi mengenai urusan energi. Kemudian berkenaan dengan siapa, siapa saja yang menjadi anggota," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, dalam pelantikan DEN kali ini ada dua kluster. Yang pertama adalah anggota DEN adalah 7 orang menteri maupun pejabat pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan energi. 

"Yang kedua, terdiri dari delapan orang dari pemangku kepentingan, kemudian melalui mekanisme dan proses telah dipilih dan hari ini akan dilantik Bapak Presiden," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan mengapa DEN kali ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. "Jadi, kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik? Karena sekali lagi, masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3198071//dewan_energi_nasional-JAd4_large.jpg
Bakal Dilantik Prabowo, 8 Anggota Dewan Energi Nasional Tiba di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/320/3198048//juda_agung-Zykf_large.jpg
Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Juda Agung Jadi Calon Kuat Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197968//prabowo_kumpulkan_sejumlah_menteri_di_hambalang-LOCz_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri di Hambalang, Bahas Perkembangan Kerja Sama Pendidikan RI–Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/337/3197613//reshuffle-dm0v_large.jpg
Kode Misterius Utut, Budi Djiwandono Sebentar Lagi di Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197586//prabowo_subianto-seSw_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Hambalang, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/337/3196994//mensesneg-Th7a_large.jpg
Banjir Melanda Jakarta, Istana Sampaikan Permohonan Maaf
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement