Bantah Isu Reshuffle, Mensesneg: Hari Ini Pelantikan Dewan Energi Nasional

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari ini, Rabu (28/1/2026). Sebelumnya beredar nama-nama menteri yang santer bakal diganti Presiden Prabowo Subianto.

1. Bantah Reshuffle

Prasetyo menegaskan hari ini Presiden Prabowo hanya melantik Dewan Energi Nasional (DEN). Ketua DEN adalah Presiden Prabowo. Sementara ketua harian DEN adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Hari ini memang ada agenda untuk pelantikan Dewan Energi Nasional, di mana Dewan Energi Nasional ini diketuai oleh Bapak Presiden, dengan kemudian dibantu Ketua Harian adalah Menteri yang membidangi mengenai urusan energi. Kemudian berkenaan dengan siapa, siapa saja yang menjadi anggota," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, dalam pelantikan DEN kali ini ada dua kluster. Yang pertama adalah anggota DEN adalah 7 orang menteri maupun pejabat pemerintah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan energi.

"Yang kedua, terdiri dari delapan orang dari pemangku kepentingan, kemudian melalui mekanisme dan proses telah dipilih dan hari ini akan dilantik Bapak Presiden," ujarnya.

Prasetyo menjelaskan mengapa DEN kali ini dilantik langsung oleh Presiden Prabowo. "Jadi, kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik? Karena sekali lagi, masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah."