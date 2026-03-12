Advertisement
Menteri Pigai Sebut Indonesia Bak Kanker Stadium 3 di Sejumlah Bidang Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |00:18 WIB
Menteri Pigai Sebut Indonesia Bak Kanker Stadium 3 di Sejumlah Bidang Ini
Menteri HAM Natalius Pigai (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM), Natalius Pigai menyebut Indonesia di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sudah masuk kanker stadium 3. Menurutnya, jaminan masyarakat untuk mendapatkan hak dasar dalam kesejahteraan masih bermasalah.

"Ini fakta bahwa kita udah kanker stadium 3 di bidang sipol (sosial politik) maupun ekonomi, sosial," tegas Natalius dalam acara bertajuk Kick Off dan Launching Program Media Pers dan Pembangunan Peradaban HAM, Rabu (11/3/2026).

Pigai mengatakan, hal ini terbukti dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 yang baru menyentuh skor 75,02. Nilai itu menurutnya terbilang rendah karena berada pada posisi ke-6 di kawasan negara Asean. 

"Ini persaingan dengan negara Asean, biasa aja kita peringkat 6 kok, enggak usah kita bohong. Pak Prabowo di Brasil menyampaikan kemiskinan di Indonesia tertinggi di negara saya, jujur. Jujur tidak menyakitkan, jujur tidak membawa maut. Kita ngomong jujur aja," ungkap dia.

Karena itulah, kata dia, Presiden Prabowo Subianto menempatkan Asta Cita pertama untuk menjamin hak asasi manusia Indonesia. Hal ini juga yang direalisasikan melalui Kementerian HAM.

