HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Bakal Punya Penyidik Sendiri, Pigai: Akan seperti KPK!

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |06:25 WIB
Komnas HAM Bakal Punya Penyidik Sendiri, Pigai: Akan seperti KPK!
Menteri HAM Natalius Pigai (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan, Komnas HAM akan memiliki unit penyidik. Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin, pada Jumat 20 Februari 2026.

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai, Sabtu 21 Februari 2026.

"Jadi, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. Dengan demikian, taringnya juga naik, wewenangnya bertambah," sambungnya.

Dengan hal ini, Pigai menyatakan Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK. Jadi tidak usah banyak tanya. Sederhana saja, copy paste saja seperti KPK," ujarnya.

 

