ORGANISASI kepolisian internasional (Interpol) menyatakan siap menawarkan bantuan kepada pihak berwenang Indonesia untuk mengidentifikasi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Interpol, Jurgen Stock pada Minggu (10/1/2021).

"Pikiran saya bersama keluarga dan teman-teman semua yang ada di penerbangan #SJY182. @INTERPOL_HQ telah menawarkan untuk memberikan dukungan Identifikasi Korban Bencana yang diperlukan oleh #Indonesia," tulis Stock di Twitter, Minggu.

