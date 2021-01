WASHINGTON, DC - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada Senin (11/1/2021) mengembalikan Kuba ke dalam daftar negara sponsor terorisme, beberapa hari Presiden Donald Trump lengser. Langkah ini akan mempersulit upaya apa pun oleh pemerintahan Biden yang akan datang untuk mengurangi ketegangan dengan Havana, seperti yang terjadi di era Obama.

Hanya sembilan hari sebelum Trump meninggalkan jabatannya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Kuba dikembalikan ke daftar tersebut karena telah "berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional" dengan menyembunyikan buronan Amerika Serikat (AS) dan pemimpin pemberontak Kolombia.

Pompeo juga mengutip dukungan Kuba, yang dipimpin pemerintahan Komunis, kepada Presiden Nicolas Maduro, yang menurutnya memungkinkan pemimpin Venezuela itu untuk mempertahankan kekuasaannya dan menciptakan "lingkungan yang permisif bagi teroris internasional untuk hidup dan berkembang di Venezuela."

Cuba’s continued support for terrorism in the Western Hemisphere must be stopped. Today the United States is returning Cuba to the State Sponsors of Terrorism list to hold the Castro regime accountable for its malign behavior.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 11, 2021