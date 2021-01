JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat pada pasangan Joe Biden dan Kama Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS). Di mana Joe Biden sebagai presiden ke 46 dan Kama Haris sebagai Wapres ke 49.

"Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your inauguration as the 46th President and 49th Vice President of the United States," tulis Jokowi di akun Twitternya, Kamis (21/1/2021).

Jokowi pun mengajak para pemimpin AS itu untuk terus bekerja sama, tidak hanya antara Amerika dan Indonesia tetapi untuk seluruh dunia yang lebih baik.

"Let us continue to strengthen our strategic partnership, not only for the benefit of our two nations, but for a better world for all," kata Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (20/1/2021) dilantik menggunakan sebuah Alkitab berusia lebih dari satu abad, yang merupakan warisan keluarganya.

Alkitab abad ke-19 setebal 12 cm itu memiliki gambar salib Celtic di sampulnya, dan telah dimiliki keluarga bIden sejak 1893. Biden telah menggunakan Alkitab tersebut setiap kali dia mengambil sumpah, termasuk selama sumpah Senat pertamanya pada 1973 dan sumpah sebagai wakil presiden pada 2009 dan 2013.

Alkitab juga digunakan oleh mendiang putra Biden, Beau Biden, ketika dia dilantik sebagai Jaksa Agung Delaware pada 2007.

Ibu Negara Jill Biden memegang Alkitab pada Rabu ketika suaminya mengambil sumpah jabatan, yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts.

(aky)