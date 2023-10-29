Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks Wapres Mike Pence Mundur dari Pencalonan Pilpres AS 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:42 WIB
Eks Wapres Mike Pence Mundur dari Pencalonan Pilpres AS 2024
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence telah mengundurkan diri dari pemilihan presiden tahun 2024, dengan mengatakan "ini bukan waktu saya". Dia membuat pengumuman itu di Koalisi Yahudi Partai Republik di Las Vegas pada Sabtu, (28/10/2023) sore.

“Kami selalu tahu ini akan menjadi perjuangan yang berat, tapi saya tidak menyesal,” tulisnya dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir BBC.

Pence adalah kandidat utama Partai Republik pertama yang menunda kampanyenya dalam pemilu yang dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump.

Pence melemah dalam jajak pendapat baru-baru ini dan kesulitan mendapatkan dukungan dari pemilih Partai Republik.

Tim kampanye mantan wakil presiden tersebut juga memiliki utang dalam jumlah besar, dengan Pence yang pada akhir bulan September berhutang sebesar USD621,000 dan hanya mempunyai uang sebesar USD1,2 juta di bank – jauh lebih sedikit dibandingkan pesaingnya dari Partai Republik lainnya.

“Saya meninggalkan kampanye ini, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan perjuangan untuk nilai-nilai konservatif,” tulisnya dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para pendukungnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/18/2975187/donald-trump-menang-mudah-dalam-pemilihan-pendahuluan-di-south-carolina-rNVsDG7C2c.jpg
Donald Trump Menang Mudah dalam Pemilihan Pendahuluan di South Carolina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/18/2975095/survei-terbaru-tunjukkan-trump-ungguli-joe-biden-dalam-pilpres-as-2024-HA6kW7VOjT.jpg
Survei Terbaru Tunjukkan Trump Ungguli Joe Biden dalam Pilpres AS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/18/2889711/survei-pilpres-as-2024-biden-dan-trump-diprediksi-akan-berhadapan-di-babak-final-GM21f0an20.jpg
Survei Pilpres AS 2024: Biden dan Trump Diprediksi Akan Berhadapan di Babak Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/25/18/2568046/joe-biden-saya-beruntung-jika-kembali-melawan-trump-lYCyWoBJAD.jpg
Joe Biden: Saya Beruntung Jika Kembali Melawan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/24/18/2349752/tuduhan-resmi-pemakzulan-trump-diajukan-25-januari-2021-Jk7Y9p76Ho.jpg
Tuduhan Resmi Pemakzulan Trump Diajukan 25 Januari 2021
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/21/18/2348177/jokowi-ucapkan-selamat-pada-joe-biden-kamala-harris-RstpjOsET3.jpg
Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden & Kamala Harris
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement