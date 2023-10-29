Eks Wapres Mike Pence Mundur dari Pencalonan Pilpres AS 2024

WASHINGTON - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence telah mengundurkan diri dari pemilihan presiden tahun 2024, dengan mengatakan "ini bukan waktu saya". Dia membuat pengumuman itu di Koalisi Yahudi Partai Republik di Las Vegas pada Sabtu, (28/10/2023) sore.

“Kami selalu tahu ini akan menjadi perjuangan yang berat, tapi saya tidak menyesal,” tulisnya dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir BBC.

Pence adalah kandidat utama Partai Republik pertama yang menunda kampanyenya dalam pemilu yang dipimpin oleh mantan Presiden Donald Trump.

Pence melemah dalam jajak pendapat baru-baru ini dan kesulitan mendapatkan dukungan dari pemilih Partai Republik.

Tim kampanye mantan wakil presiden tersebut juga memiliki utang dalam jumlah besar, dengan Pence yang pada akhir bulan September berhutang sebesar USD621,000 dan hanya mempunyai uang sebesar USD1,2 juta di bank – jauh lebih sedikit dibandingkan pesaingnya dari Partai Republik lainnya.

“Saya meninggalkan kampanye ini, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan perjuangan untuk nilai-nilai konservatif,” tulisnya dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para pendukungnya.