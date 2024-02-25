Donald Trump Menang Mudah dalam Pemilihan Pendahuluan di South Carolina

COLUMBIA - Donald Trump meraih kemenangan mudah atas saingannya Nikki Haley dalam kontestasi Partai Republik di South Carolina pada Sabtu, (24/2/2024) untuk menentukan kandidat pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan Trump saat ia bergerak menuju nominasi presiden ketiga berturut-turut dan pertandingan ulang dengan Presiden Demokrat Joe Biden.

Mantan presiden tersebut secara luas diunggulkan untuk memenangkan negara bagian Selatan, meskipun ada banyak tuduhan kriminal dan status Haley sebagai penduduk asli South Carolina yang memenangkan dua masa jabatan sebagai gubernur.

Kemenangan besar ini memperkuat seruan dari sekutu Trump bahwa Haley, penantang terakhirnya yang tersisa, harus mundur dari pencalonan.

Namun Haley, yang melampaui ekspektasi berdasarkan jajak pendapat, dengan tegas bersikeras bahwa dia akan berjuang setidaknya melalui "Super Tuesday" pada 5 Maret, ketika Partai Republik di 15 negara bagian dan satu wilayah AS akan memberikan suara.

Trump menang dengan 59,8% dukungan melawan 39,5% untuk Haley dengan 99% perkiraan suara dihitung, menurut Edison Research. Jajak pendapat di seluruh negara bagian sebelum hari Sabtu menunjukkan Trump rata-rata unggul 27,6 poin persentase, menurut situs pelacakan 538.

“Empat puluh persen bukanlah kelompok kecil,” kata Haley tentang perolehan suaranya. "Ada sejumlah besar pemilih di pemilihan pendahuluan Partai Republik yang mengatakan mereka menginginkan alternatif."

Trump telah mendominasi kelima pemilihan pendahuluan Partai Republik sejauh ini – di Iowa, New Hampshire, Nevada, Kepulauan Virgin AS, dan sekarang negara bagian asal Haley – sehingga Haley tidak memiliki jalur yang jelas untuk menjadi nominasi Partai Republik.