HOME NEWS INTERNATIONAL

Survei Terbaru Tunjukkan Trump Ungguli Joe Biden dalam Pilpres AS 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |12:02 WIB
Survei Terbaru Tunjukkan Trump Ungguli Joe Biden dalam Pilpres AS 2024
Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (Foto: Reuters)
NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang merupakan kandidat Partai Republik, akan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, menurut survei terbaru.

Pada Rabu, (21/2/2024) Marquette Law School mengumumkan hasil akhir survei yang dilakukan dari 5 Februari hingga 15 Februari, yang menyoroti kedudukan kandidat untuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada 5 November.

Menurut survei tersebut, 51% pemilih terdaftar menyatakan niat mereka untuk memilih Trump, sementara persentase pemilih yang mendukung Joe Biden tetap di angka 49%.

Jika memperhitungkan pemilih potensial, dukungan terhadap Trump meningkat satu poin menjadi 52%, sedangkan dukungan terhadap Biden menurun satu poin menjadi 48%, demikian dilaporkan Anadolu.

Peserta survei mencatat bahwa jika calon presiden adalah mantan Duta Besar PBB dan mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley, 58% akan mendukung Partai Republik, sementara dukungan Biden akan turun menjadi 42% dalam persamaan ini.

Berita Terkait
Donald Trump Menang Mudah dalam Pemilihan Pendahuluan di South Carolina
Eks Wapres Mike Pence Mundur dari Pencalonan Pilpres AS 2024
Survei Pilpres AS 2024: Biden dan Trump Diprediksi Akan Berhadapan di Babak Final
Joe Biden: Saya Beruntung Jika Kembali Melawan Trump
Tuduhan Resmi Pemakzulan Trump Diajukan 25 Januari 2021
Jokowi Ucapkan Selamat pada Joe Biden & Kamala Harris
