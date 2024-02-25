Survei Terbaru Tunjukkan Trump Ungguli Joe Biden dalam Pilpres AS 2024

NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang merupakan kandidat Partai Republik, akan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, menurut survei terbaru.

BACA JUGA: Putin Sebut Kepresidenan Joe Biden Lebih Baik Bagi Rusia Ketimbang Donald Trump

Pada Rabu, (21/2/2024) Marquette Law School mengumumkan hasil akhir survei yang dilakukan dari 5 Februari hingga 15 Februari, yang menyoroti kedudukan kandidat untuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada 5 November.

Menurut survei tersebut, 51% pemilih terdaftar menyatakan niat mereka untuk memilih Trump, sementara persentase pemilih yang mendukung Joe Biden tetap di angka 49%.

Jika memperhitungkan pemilih potensial, dukungan terhadap Trump meningkat satu poin menjadi 52%, sedangkan dukungan terhadap Biden menurun satu poin menjadi 48%, demikian dilaporkan Anadolu.

BACA JUGA: Mantan Penasihat Peringatkan Donald Trump Akan Tarik AS Keluar dari NATO jika Menang Pemilu

Peserta survei mencatat bahwa jika calon presiden adalah mantan Duta Besar PBB dan mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley, 58% akan mendukung Partai Republik, sementara dukungan Biden akan turun menjadi 42% dalam persamaan ini.