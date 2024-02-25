NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang merupakan kandidat Partai Republik, akan memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024, menurut survei terbaru.
Pada Rabu, (21/2/2024) Marquette Law School mengumumkan hasil akhir survei yang dilakukan dari 5 Februari hingga 15 Februari, yang menyoroti kedudukan kandidat untuk pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada 5 November.
Menurut survei tersebut, 51% pemilih terdaftar menyatakan niat mereka untuk memilih Trump, sementara persentase pemilih yang mendukung Joe Biden tetap di angka 49%.
Jika memperhitungkan pemilih potensial, dukungan terhadap Trump meningkat satu poin menjadi 52%, sedangkan dukungan terhadap Biden menurun satu poin menjadi 48%, demikian dilaporkan Anadolu.
Peserta survei mencatat bahwa jika calon presiden adalah mantan Duta Besar PBB dan mantan Gubernur Carolina Selatan Nikki Haley, 58% akan mendukung Partai Republik, sementara dukungan Biden akan turun menjadi 42% dalam persamaan ini.