Survei Pilpres AS 2024: Biden dan Trump Diprediksi Akan Berhadapan di Babak Final

NEW YORK – Mantan Presiden Donald Trump diprediksi akan lolos dari pemilihan pendahuluan Partai Republik dan kemungkinan akan menjadi kandidat dari partai itu pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) 2024, menurut dua jajak pendapat pada Minggu, (24/9/2023). Trump diperkirakan akan menghadapi petahana Joe Biden pada puncak Pilpres AS 2024.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa Biden mendapat peringkat persetujuan yang rendah, dengan survei NBC News menunjukkan presiden Demokrat itu menerima tingkat ketidaksetujuan sebesar 56 persen. Ini merupakan angka ketidaksetujuan tertinggi dalam survei NBC News. Sementara itu survei lainnya, yang dirilis Washington Post dan ABC News pada Minggu juga menunjukkan bahwa 56 persen responden tidak setuju dengan kinerja pemerintahan Biden.

Meski begitu, Biden unggul dari Trump dalam hal kesukaan pribadi, dengan 39 persen memiliki pendapat positif atau agak positif terhadap mantan wakil presiden AS itu, dibandingkan angka 35 persen yang diterima Trump.

Trump diunggulkan untuk lolos dari pemilihan pendahuluan calon presiden dari Partai Republik, dengan keunggulan besar 59 persen dibandingkan saingan terdekatnya Gubernur Florida Ron Desantis yang hanya mendapatkan 16 persen.

Setumpuk masalah hukum yang dihadapi Trump tampaknya tidak mempengaruhi elektabilitasnya, bahkan angka terbaru menunjukkan peningkatan dari jajak pendapat pada Juni. Namun lebih dari separuh pemilih yang disurvei menyatakan keprihatinan atas dakwaan terhadap Trump.

Jajak pendapat Washington Post/ABC News menunjukkan bahwa Trump mengungguli DeSantis secara nasional dengan selisih hampir 40 poin, menurut laporan New York Times.