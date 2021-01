MANADO - Nama Michaela Elsiana Paruntu (MEP) menjadi pembicaraan dan viral media sosial setelah aksinya bergelayutan di kap mobil saat pergoki suami bersama diduga selingkuhan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Perempuan cantik dengan segudang prestasi ini merupakan adik kandung Bupati Minahasa Selatan Christiani Eugenia 'Tetty' Paruntu (CEP).

Mika-sapaan akrabnya merupakan seorang dokter yang lahir di Nottingham, 1 Oktober 1982. Dia juga baru saja mencalonkan diri sebagai bupati dan ikut bertarung di Pilkada Minsel 2020.

Selain sebagai dokter, Mika juga aktif di kegiatan agama. Sejumlah jabatan pernah diembannya yakni seperti Ketua Remaja GMIM Imanuel Ranowangko (2018-2019), Penatua Kolom 11 GMIM Imanuel Ranowangko (2013-2017).

Dia juga pernah menjadi Ketua panitia Paskah Remaja Sinode GMIM di Wilayah Tengah Minsel (2016), Ketua Panitia LKPG Wilayah Amurang (2017), Ketua panitia Pemilihan KPRS GMIM di Wilayah Amurang 1 (2018) dan sebagai Ketua Panitia perkemahan Pemuda GMIM di wilayah Amurang Minahasa Selatan (2018).

Berdasarkan unggahan kakaknya, Tetty Paruntu, Mika juga diketahui merupakan Noni Sulut 2002. Dia juga mengabdikan diri dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti saat ini dipercayakan menjadi Ketua PMI Minsel juga Ketua Toar Lumimuut Minahasa.

Atas persoalan yang dialaminya, Tetty memberikan dukungan melalui unggahan di medsos.

"You are smart, clever and beaitiful MEP. Noni Sulut 2002. Proud of you. Stay strong and be faithful," tulis Tetty di akun Facebook-nya, Senin (25/1/2021).

Status itu juga disertai dua buah foto lawas Mika sebagai bentuk dukungan kepada sang adik yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Unggahan ini mendapat respons positif dari netizen yang juga banyak mendoakan agar Mika kuat menghadapi permasalahan tersebut. Diketahui, Mika menjadi viral atas video yang beredar saat dia mengadang mobil diduga ada suami bersama perempuan bernama Angel. Dia bahkan sampai bergelayutan di kap mobil hingga puluhan meter hingga akhirnya dibantu warga.