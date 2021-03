KOTA BATU - Diklat UKM pencak silat Pagar Nusa UIN Malang yang memakan dua korban jiwa, dipastikan tidak mengantongi izin dari pihak kampus. Hal ini setelah kepolisian memintai keterangan ke pihak kampus dan beberapa panitia penyelenggara.

"Kami pun sudah mengecek ke universitas yang bersangkutan, bahwa ini kegiatan ini tanpa izin dari lembaga," ucap Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo saat ditemui media pada Senin siang (8/3/2021) di Mapolres Batu.

Catur memastikan kegiatan diklat UKM pencak silat Pagar Nusa yang diikuti 41 mahasiswa UIN Malang ini juga belum mengantongi izin dari Satgas Covid-19, baik aparat kepolisian, kecamatan maupun kampus UIN Malang.

"Jadi ini yang dilaksanakan kalau bahasanya basis yang dilakukan mahasiswa dalam kegiatan pencak silat. Untuk yang ikut di kegiatan ini 41 orang. Dan kemarin awalnya dilaksanakan di salah satu SMK di Karangploso, berlanjut Sabtu ke depan Predator (Predator Fun Park)," terangnya.

"Kegiatan ini pun tidak ada pemberitahuan izin ke kami, ke Satgas Covid-19. Tidak ada sama sekali. Jadi memang betul kegiatan di luar pengetahuan baik pihak universitas baik dari aparat setempat," imbuhnya.

Sedangkan pihak Wakil Rektor III UIN Malang Dr. Isroqunnajah menegaskan, Diklat UKM pencak silat Pagar Nusa yang mengatasnamakan UIN Maliki Malang, tidak berizin. Hal ini berdasarkan surat edaran Rektor UIN Malang yang mengatur seluruh kegiatan, yang mengharuskan melakukan secara daring.

"Kita punya edaran rektor. Kuliah saja daring, jadi semua kegiatan mahasiswa kita, termasuk UKM off. Off dalam arti yang mempertemukan massa. Kalau misalnya dilakukan daring is oke. Itu (diklat UKM pencak silat Pagar Nusa) tidak minta izin," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua mahasiswa UIN Malang meninggal dunia saat menjalani Diklat UKM pencak silat Pagar Nusa UIN Malang pada Sabtu sore 6 Maret 2021. Mahasiswa pertama bernama Miftah Rizki Pratama asal Kota Bandung, meninggal usai dilarikan ke RSU Karsa Husada Kota Batu. Selanjutnya Moh. Faisal Lathiful Fakhri, asal Lamongan. Faisal dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah mengeluhkan sesak napas dan sakit. Diduga kedua korban meninggal akibat sesak napas dan kelelahan usai berjalan kaki dari Desa Tlekung menuju Wisata Coban Rais, yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Tak berselang lama kabar meninggalnya mahasiswa kedua peserta diklat bernama Faisal Lathiful Fakhri juga berembus. Faisal meninggal saat akan dibawa ke Puskesmas Karangploso.