TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran telah meluncurkan "kota rudal" baru di lokasi yang dirahasiakan, dengan rudal balistik dan jelajah serta peralatan "perang elektronik", yang memberi Iran kemampuan untuk mengidentifikasi sinyal musuh.

Kepala unit angkatan laut Garda Revolusi Iran mengungkap situs “kota rudal” itu dalam tayangan televisi pemerintah. Dalam tayangan tersebut ditunjukkan rekaman video yang telah difilmkan di dalam pangkalan.

Fasilitas tersebut dibuka untuk umum oleh Panglima Tertinggi Iran, Mayjen Hossein Salami, dan Komandan Angkatan Laut Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri, pada Senin (15/3/2021), sebagai unjuk kekuatan militer negara.

Situs baru tersebut adalah tambahan terbaru untuk pangkalan rudal bawah tanah Iran, yang dikenal sebagai "kota rudal". Iran diyakini memiliki sejumlah lokasi yang tidak diketahui di berbagai provinsi dan kota di negara itu.

Tidak sepenuhnya jelas gudang senjata apa yang disimpan di lokasi baru, tetapi "kota rudal" sebelumnya memiliki kolom rudal, sistem peluncuran, senjata berpemandu presisi, dan peralatan militer lainnya.

The missile depot includes cruise and ballistic missiles. The video report says IRGC-N is also getting "new missile equipment". (2) pic.twitter.com/JN3aAn1bzo— Kian Sharifi (@KianSharifi) March 15, 2021