PALEMBANG - Kisah unik terjadi di Palembang baru baru ini. Di mana, seorang driver taksi online dilaporkan hilang dan membuat heboh media sosial.

Tapi siapa kira, saat ditemukan driver tersebut bukannya lagi terkena musibah, justru dia sedang senang senang bersama pasangan selingkuhannya.

Adalah seorang driver berinisial ET, 30 tahun yang sehari harinya berprofesi sebagai pengemudi taksi online di Kota Palembang. Dalam dua pekan terakhir, ET sempat membuat heboh media sosial. Lantaran dikabarkan hilang saat mengantar penumpang.

Kehebohan itu bermula karena kecemasan dari sang istri ET atas kondisi suaminya. ET ditunggu tunggu tak kunjung pulang, sehingga dinyatakan hilang. Sang istri pun akhirnya membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Saat itu, istri ET melapor ditemani komunitas driver online lainnya.

Karena mendapat laporan tersebut, polisi pun bergerak cepat. Mereka akhirnya melacak keberadaan ET di sebuah kawasan di Lampung. Hingga akhirnya polisi mendatangi rumah tersebut yang terpantau kondisi mobilnya juga ada di sana.

Tapi siapa kira, ET justru dia sedang berada di rumah wanita idamannya. Uniknya, saat polisi datang di pagi hari, dia masih tertidur lelap di kamar bersama wanita simpanan yang belum diketahui statusnya itu.

"Kamu enak enak disini, kami polisi kesusahan di sana. Katanya hilang, tapi lagi di sini," kata salah seorang polisi berpakaian sipil.

ET pun tampak bangun. Dia pun tak bisa berbuat banyak, ketika diminta ikut bersama polisi kembali ke Palembang.

(kha)