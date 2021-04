JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan semangat kepada istrinya Atalia Praratya Kamil, yang sedang menjalani isolasi mandiri di Gedung Pakuan, setelah terjangkit Covid-19.

Dikutip dari akun twitter Ridwan Kamil, @ridwankamil, Minggu (18/4/2021). Orang nomor satu di Jawa Barat itu menulis di media kaca dengan menggunakan lipstik milik istrinya "I Love You, Get Well Soon" dan menggambar lambang hati.

"Menyemangati istri di kamar isolasi dengan menulis kebalik. Dulu ini skill wajib para dosen arsitektur ITB kalo lagi mengasistensi gambar mahasiswa saat duduk berhadapan. Semoga imunnya @ata_lia naik drastis. Aamiin. Semoga tidak marah, kalo lipstik diornya dipake nulis," tulis Ridwan Kamil.

Baca juga: Terpapar Covid-19, Istri Ridwan Kamil Sempat Kaget dan Bingung

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membenarkan jika istrinya yang bernama Atalia Praratya Kamil positif Covid-19. Namun namun demikian, ia menyatakan dirinya non reaktif dan saat ini Atalia menjalani isolasi mandiri.

Baca juga: Istri Terkonfirmasi Positif Covid-19, Ridwan Kamil Non Reaktif

Ridwan Kamil menyatakan atas kejadian ini, seluruh keluarga dan staf di Gedung Pakuan jalani tes PCR, dan hasilnya negatif, termasuk hasil dari Ridwan Kamil.

Terpaparnya Atalia masih belum diketahui dari mana, namun demikian di bulan Suci Ramadhan ini, intensitas bertemu dengan warga, Atalia sangat tinggi yakni memberikan santunan Ramadhan.

“Saat ini sedang menjalani isolasi mandiri di Gedung Pakuan,” kata Ridwan Kamil.

(wal)