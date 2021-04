JAKARTA- PT. Sasa Inti kembali menunjukan kontribusi positif terhadap Indonesia. Dalam upaya membangkitkan potensi pariwisata Tanah Air berbasis budaya dan kuliner, pihaknya meluncurkan tiga project diantaranya yaitu ‘The Flavor of Nature’, ‘Sasa to the World’, dan ‘Petisi Menuju Indonesia Lebih Sehat’.

Marketing Director Consumer Acquisition and Retention PT. Sasa Inti Albert Dinata mengatakan melalui project The Flavor of Nature pihaknya akan menampilkan enam video yang mengangkat keindahan alam Indonesia beserta keanekaragaman kuliner khasnya. PT. Sasa Inti pun berharap dapat bersinergi bersama Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam membangkitkan kembali Indonesia pasca-pandemi.

PT Sasa Inti juga telah beraudiensi dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo di Kantor Kemenparekraf Jakarta pada Kamis (22/4/2021) Siang. Dalam pertemuan tersebut, PT Sasa Inti diwakili oleh Marketing Director Brand Communication Fenny Kusnaidy dan Marketing Director Consumer Acquisition and Retention Albert Dinata. Kemudian turut hadir juga, VP Business Development & Corporate Secretary iNews Prabu Revolusi, Sales Marketing Director Esmal Diansyah, dan Director of Marketing Communication Dian Paham.

Melalui project ‘Sasa to the World’, PT Sasa Inti ingin menggaungkan semangat dan optimisme kepada seluruh dunia untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Pesan ini tentunya disampaikan dalam bentuk sebuah lagu.

“Ini bentuk nyata Sasa dalam menghadapi pandemi saat ini,” ujarnya.

Tak ketinggalan, melalui produk terbarunya, yaitu Sasa Tepung Bumbu Bervitamin, PT Sasa Inti turut mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Hal ini dilaksanakan dalam program ‘Satu Juta Petisi Gerakan Indonesia Lebih Sehat’.

Melalui program ini, PT Sasa Inti mendukung bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Salah satunya, dengan mengonsumsi berbagai jenis makanan yang bergizi.

Albert menambahkan adanya pandemi ini, semua lini masyarakat itu pasti memperhatikan kesehatan dengan lebih baik.

“Jadi, ada rasa ingin berperan di situ, kita ingin memberikan benefit lebih untuk orang yang mengonsumsi produk kita, yaitu dengan memberikan vitamin. Jadi, kita pertama dan satu-satunya di kategori tepung bumbu yang produknya mengandung vitamin,” tuturnya.

Sebagai perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) makanan dan bumbu terpercaya di Indonesia, PT Sasa Inti berharap bisa berkontribusi membangkitkan Bumi Pertiwi setelah dilanda pandemi. Tentunya, dengan dukungan dari Kemenparekraf, pihaknya optimistis jika Indonesia dapat segera pulih.

“Harapan kami tentunya Kemenparekraf mendukung proposal ini karena kami juga ingin berperan aktif untuk mengangkat pariwisata Indonesia, dari sisi kebudayaan dan juga kulinernya. Ibu Wamen juga menyambut baik dan positif. Jadi, akan kami tindak lanjuti segera terkait hal ini, dan kerja sama ini juga akan direalisasikan dengan segera,” ucapnya.

SASA akan terus berkomiten untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya serta memberikan dukungan terhadap pemerintah untuk Indonesia yang lebih sehat.

CM

(yao)