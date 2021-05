OTORITAS Arab Saudi tampaknya telah menghilangkan frasa “Hanya untuk Muslim” dari rambu lalu lintas yang mengarah ke Masjid Nabawi di Madinah, situs paling suci kedua bagi umat Islam setelah Makkah.

Foto-foto telah dibagikan di media sosial, yang menunjukkan bahwa setidaknya satu dari rambu jalan raya tersebut sekarang bertuliskan "ke kawasan Haram" mengacu pada Haram Madinah atau situs suci, demikian diwartakan Middle East Monitor.

Banyak warganet Saudi memuji tanda-tanda penunjuk jalan baru tersebut, mengklaim bahwa itu menunjukkan rasa toleransi dari kerajaan ultra-konservatif terhadap non-Muslim, yang dilarang keras memasuki sekitar situs suci. Di Madinah, hanya Muslim yang diperbolehkan di dalam Alun-Alun Nabawi tempat masjid berada.

#Saudi 🇸🇦 abolishes the term "Muslims only" on all the road signs leading to #Medina, the second-holiest site in Islam after #Mecca & replace it with "To the Haram area"



Non-Muslims are not allowed to enter the Nabawi Square, where The Prophet's Mosque, the Haram, is located https://t.co/jXg1FwOWnT— Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) May 4, 2021