INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putra Mahkota Arab Saudi Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Washington

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |06:57 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan DPR AS di Washington
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR AS di Washington. (Foto: SPA)
JAKARTA - Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) Mike Johnson serta para pemimpin dan anggota Dewan dari berbagai komite di Gedung Capitol, Washington, pada Rabu (19/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, MBS—sapaan dari Putra Mahkota—membahas berbagai isu penting, termasuk perkembangan dalam urusan regional dan internasional, di samping bidang kerja sama antara kedua negara di berbagai sektor, demikian dilaporkan SPA.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Menteri Energi dan Ketua Pihak Saudi dari Komite Kemitraan Ekonomi Strategis Saudi-AS, Pangeran Abdulaziz bin Salman; Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat, Putri Reema binti Bandar bin Sultan bin Abdulaziz; serta Menteri Luar Negeri, Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah.

Turut hadir juga Menteri Negara, Anggota Kabinet, dan Penasihat Keamanan Nasional Arab Saudi Dr. Musaed Al-Aiban; Menteri Perdagangan Majid Al-Kassabi; Menteri Negara dan Anggota Kabinet Mohammed Al Al-Sheikh; Menteri Keuangan Mohammed Aljadaan; dan Sekretaris Jenderal Dewan Kemitraan dengan Amerika Serikat, Mohammed Al-Tuwaijri.

 

