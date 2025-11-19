Bertemu Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Ungkap Keinginan Bergabung dengan Perjanjian Abraham

JAKARTA – Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman melakukan lawatan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) pada Selasa (18/11/2025). Kedatangan MBS, julukan untuk Pangeran Mohammed bin Salman, disambut hangat Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Arab Saudi merupakan sekutu dekat Washington di Timur Tengah, yang berpotensi mendatangkan investasi besar di AS. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin berbicara tentang peluang bisnis, perdamaian, kecerdasan buatan, dan teknologi.

Salah satu isu besar yang dibahas adalah normalisasi hubungan Arab Saudi dengan sekutu AS lainnya di Timur Tengah, Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Trump berulang kali mengatakan bahwa ia ingin Riyadh bergabung dengan apa yang disebut Perjanjian Abraham, yang menetapkan hubungan formal antara Israel dan beberapa negara Arab.

Pada Selasa, Pangeran Mohammed dan Trump mengisyaratkan kemungkinan kemajuan dalam masalah ini tanpa memberikan detail atau jadwal untuk kesepakatan potensial. Namun, MBS menegaskan kembali bahwa Riyadh ingin memajukan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.