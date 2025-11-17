Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rakyat Ekuador Tolak Izinkan Kembalinya Pangkalan Militer Asing di Negaranya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |17:06 WIB
Rakyat Ekuador Tolak Izinkan Kembalinya Pangkalan Militer Asing di Negaranya
Rakyat Ekuador memberi suara dalam referendum terkait pangkalan militer asing. (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA – Rakyat Ekuador memilih untuk tidak mengizinkan kembalinya pangkalan militer asing di negara tersebut, menggagalkan harapan Amerika Serikat (AS) untuk memperluas kehadirannya di kawasan Pasifik timur.

Hasil referendum ini menjadi pukulan bagi Presiden Ekuador, Daniel Noboa, yang berkampanye untuk mengubah konstitusi guna membatalkan larangan yang disahkan badan legislatif pada 2008.

Noboa berpendapat kehadiran pangkalan militer AS akan membantu memerangi kejahatan terorganisir dan menurunkan lonjakan kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ekuador kini menjadi salah satu pusat perdagangan narkoba terbesar di dunia.

Washington berharap referendum dapat membuka jalan bagi pembukaan pangkalan militer di Ekuador, 16 tahun setelah AS menutup sebuah lokasi di pesisir Pasifik negara itu.

Meski Ekuador tidak memproduksi kokain, pelabuhan‑pelabuhan besar dan kedekatannya dengan Kolombia dan Peru—tempat produksi kokain dalam jumlah besar—membuatnya menjadi lokasi yang diincar dan menguntungkan bagi geng pengedar narkoba.

Menurut Noboa, sekitar 70% kokain dunia melewati Ekuador.

Masa kepresidenannya ditandai dengan operasi militer yang tegas terhadap geng kriminal, termasuk penempatan tentara bersenjata di jalanan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184714//presiden_amerika_serikat_donald_trump_dan_presiden_rusia_vladimir_putin_dalam_pertemuan_di_alaska-B3K8_large.jpeg
AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184559//claudia-rYox_large.jpg
Presiden Meksiko Tolak Campur Tangan Militer AS Terhadap Kartel Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184466//putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_bertemu_dengan_presiden_as_donald_trump_di_gedung_putih-ALNQ_large.jpg
Trump: MBS “Tak Tahu Apa-apa” soal Pembunuhan Jurnalis Khashoggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184460//presiden_as_donald_trump_bertemu_putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_di_gedung_putih-ki3I_large.jpg
Bertemu Trump, Putra Mahkota Arab Saudi Ungkap Keinginan Bergabung dengan Perjanjian Abraham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184452//jeffrey_epstein-eXAl_large.jpg
Kongres AS Setujui RUU untuk Rilis Berkas Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184221//jet_tempur_f_35-HmTz_large.jpg
Trump: AS Akan Jual Jet Tempur F-35 ke Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement