BAKU – Sebuah kobaran api besar terlihat di Laut Kaspia pada Minggu (4/7/2021) dan terlihat hingga Azerbaijan. Meski ada dugaan kobaran api itu terjadi akibat ledakan anjungan gas lepas pantai, pihak berwenang Azerbaijan mengatakan itu terjadi karena aktivitas gunung berapi.

Ledakan tersebut tampak terjadi di sekitar ladang gas alam lepas pantai Umid, yang terbesar kedua di Azerbaijan. Namun, Perusahaan Minyak Negara Republik Azerbaijan (SOCAR) yang mengelola ladag gas tersebut, merilis pernyataan mengatakan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi di anjungan lepas pantainya.

“Tidak ada kecelakaan di anjungan lepas pantai dan fasilitas industri yang berada di bawah kendali langsung SOCAR, dan pekerjaan tetap berjalan normal. Jika ada informasi tambahan, akan kami informasikan ke publik,” demikian disampaikan perusahaan sebagaimana dialnsir Sputnik.

