Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Setelah Gempa dan Tsunami, Kamchatka Rusia Dilanda Erupsi Gunung Berapi Pertama dalam 5 Abad

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |13:12 WIB
Setelah Gempa dan Tsunami, Kamchatka Rusia Dilanda Erupsi Gunung Berapi Pertama dalam 5 Abad
Gunung berapi Krasheninnikov meletus setelah lebih dari 500 tahun. (Foto: Institute of Volcanology and Seismology)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah gunung berapi di Rusia timur jauh meletus untuk pertama kalinya dalam lebih dari 500 tahun. Para ahli menduga letusan ini kemungkinan terkait dengan gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut minggu lalu.

Gunung Berapi Krasheninnikov di Kamchatka memuntahkan gumpalan abu setinggi enam kilometer semalam. Tidak ada ancaman terhadap wilayah berpenduduk, kata Kementerian Darurat Rusia, sebagaimana dilansir BBC.

Beberapa jam kemudian, gempa bumi dahsyat lainnya di Rusia memicu peringatan tsunami di tiga wilayah semenanjung.

Kedua peristiwa tersebut kemungkinan terkait dengan gempa bumi dahsyat berkekuatan 8,8 skala Richter (SR) yang melanda wilayah yang sama minggu lalu. Gempa tersebut memicu peringatan tsunami ke berbagai wilayah di Pasifik, mulai dari Polinesia, Jepang, Hawaii, hingga Indonesia.

Para ahli Rusia telah memperingatkan kemungkinan gempa susulan yang kuat selama beberapa minggu setelah gempa bumi hari Rabu—yang merupakan salah satu gempa terkuat yang pernah tercatat dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.

Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter pada Minggu (3/8/2025) menghantam Kepulauan Kuril dan dapat menyebabkan gelombang setinggi 18cm (7 inci), lapor Kementerian Darurat Rusia.

Kementerian tersebut menyatakan bahwa penduduk di tiga wilayah Kamchatka "tetap harus menjauh dari pantai", meskipun ketinggian gelombang tergolong rendah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446//bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180149//presiden_rusia_vladimir_putin-t4xG_large.jpg
Baru Luncurkan “Rudal Kiamat”, Rusia Kini Uji Coba Torpedo Nuklir Super Poseidon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993//volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973//peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179880//ilustrasi-leY7_large.jpg
Rusia Klaim Kepung dan Hancurkan 10 Ribu Pasukan Ukraina di Kupyansk dan Pokrovsk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement