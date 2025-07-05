Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gunung Berapi Shinmoedake Meletus Jelang Bencana Besar yang Diramalkan Baba Vanga Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |13:38 WIB
Gunung Berapi Shinmoedake Meletus Jelang Bencana Besar yang Diramalkan Baba Vanga Jepang
Gunung Shinmoedake erupsi. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah gunung berapi di Jepang selatan meletus mengirimkan awan abu setinggi 2.800 meter ke langit. Letusan itu terjadi sehari sebelum tanggal yang ditetapkan oleh sebuah ramalan terkait bencana besar di Jepang.

Badan Meteorologi Jepang kini bersiap menghadapi jatuhnya batuan vulkanik dan aliran piroklastik dalam radius hampir dua mil (3,2 km) dari Gunung Shinmoedake. Pihak berwenang juga telah memperingatkan penduduk untuk tetap berada di dalam rumah sementara bersiap menghadapi kemungkinan terburuk.

Hal ini terjadi setelah gempa bumi berkekuatan 5,5 skala Richter tercatat di lepas pantai gugusan pulau Tokara pada Kamis, (3/7/2025).

Bencana alam besar telah diprediksi oleh seniman manga Ryo Tatsuki, yang membuatnya disamakan dengan peramal buta Bulgaria Baba Vanga. Dalam bukunya, "The Future I Saw", yang berdasarkan 'mimpi kenabiannya', Tatsuki memperingatkan bahwa bencana akan terjadi pada 5 Juni 2025.

Setelah ramalannya menjadi viral di media sosial, terjadi penurunan signifikan dalam pemesanan tiket pesawat ke negara tersebut.

Meskipun sang seniman sendiri telah memperingatkan orang-orang agar tidak terlalu banyak membaca prediksinya, hal itu cukup menimbulkan kepanikan.

Letusan Gunung Shinmoedake, bagian dari jajaran gunung berapi Kirishima di Pulau Kyushu, meletus tepat setelah pukul 3:30 sore waktu setempat pada Rabu, (2/7/2025). Letusan tersebut menutupi sebagian prefektur Miyazaki dan Kagoshima dengan abu tebal.

 

