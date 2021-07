JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan bahwa pandemi virus corona telah merenggut empat juta nyawa sejak pertama kali menyebar pada akhir 2019. Namun, badan PBB itu menduga bahwa jumlah kematian sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.

“Kami baru saja melewati tonggak tragis dari empat juta kematian Covid-19 yang tercatat, yang kemungkinan meremehkan jumlah korban secara keseluruhan,” kata kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers, Rabu (7/7/2021).

Jeda waktu antara setiap satu juta kematian telah semakin singkat. Satu juta kematian pertama terjadi pada September 2020, sembilan bulan setelah wabah pandemi, dengan satu juta lainnya tercatat dalam empat bulan berikutnya, dan satu juta lagi pada akhir April 2021.

Data terbaru WHO mencatat satu juta kematian antara Mei 2021 hingga Juli 2021.

Ghebreyesus kembali meningkatkan kekhawatiran atas disparitas vaksin Covid antara negara-negara kaya dan miskin, mendesak kolaborasi yang lebih besar di antara negara-negara untuk memerangi pandemi “dari sudut pandang moral, epidemiologis, atau ekonomi”.

Pernyataan itu disampaikan di saat segelintir pemerintah Eropa telah melonggarkan pembatasan Covid-19 mereka, seperti Prancis. Beberapa bahkan telah meninggalkan langkah pembatasan sepenuhnya, seperti Islandia, atau berniat dalam waktu dekat, seperti Inggris.

Namun, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan berjuang untuk membendung penyebaran virus yang menimbulkan krisis pada sistem kesehatannya.

Diwartakan RT, WHO bukan satu-satunya badan medis yang menyatakan keyakinannya bahwa jumlah kematian Covid yang sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi. Sebuah studi oleh Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di University of Washington yang diterbitkan dalam British Medical Journal pada bulan Mei mengklaim bahwa jumlah korban yang dilaporkan saat itu sebesar 3,27 juta terlalu rendah.

IHME memperkirakan kematian global akibat Covid telah melewati angka tujuh juta, hampir dua kali lipat dari jumlah resmi.

Berdasarkan angka resmi, Amerika Serikat (AS) telah mencatat angka kematian tertinggi dari pandemi dengan lebih dari 600.000 kematian. Brasil mengikut dengan lebih dari 525.000 kematian, dan India di urutan ketiga dengan lebih dari 403.000 kematian.